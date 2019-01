Vivaness 2019

13. bis 16. Februar 2019 – diesen Termin sollten Sie sich schon vormerken! Denn dann findet auf dem Messegelände in Nürnberg die Vivaness, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, parallel zur Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, statt. Mit einem einzigartigen Mix aus Pionieren und Newcomern, die auf der Fachmesse Trends setzen, wird die Vivaness einmal mehr zeigen, wie vielfältig und innovativ Naturkosmetik ist. Darüber hinaus liefern der Vivaness-Kongress sowie die 2018 eigens geschaffene Networking-Fläche „Let’s talk Vivaness“ fachlich fundierte Inhalte und inspirierende Impulse für Aussteller und Besucher. „Auch bei der kommenden Ausgabe der Vivaness dürfen sich alle Branchenakteure auf einen umfassenden Überblick über internationale Trends und Innovationen der Naturkosmetik-Branche freuen. Mit ihren konsequenten Zulassungskriterien und der zugleich beeindruckenden Vielfalt an Produkten hat sich die Vivaness als die internationale Plattform für Naturkosmetik positioniert und wird auch 2019 Inspiration für den Kosmetiksektor liefern“, so Danila Brunner, Abteilungsleiterin Vivaness und Biofach. Mit Breeze gibt es auf der Fachmesse ein eigenes Angebot für internationale Newcomer, um trendige junge Unternehmen, Manufakturen und Nischenmarken in der Naturkosmetik zu unterstützen. Die Sonderfläche im Übergang zur Halle 7A zählt zu den Messe-Highlights. Rund 20 internationale Aussteller – unter anderem aus Weißrussland, Frankreich, Süd-Korea, Ungarn und den USA – setzen mit zukunftsweisenden Konzepten und Produkten kreative Impulse. Innovationskraft verströmt auch der Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Vivaness-Teilnahme zehn junger innovativer Unternehmen aus Deutschland fördert. Im digitalen Newsroom finden Aussteller, Besucher, Journalisten und Naturkosmetik-Branchenakteure auf einen Blick Aktuelles rund um die Fachmesse. www.vivaness.de/news