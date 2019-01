Trendbarometer Ambiente

Die Ambiente gilt als Trendbarometer, Order- und Designplattform. Vom 8. bis 12. Februar 2019 trifft sich die globale Konsumgüterbranche in Frankfurt/Main und zeigt, wie aus Zukunft Gegenwart wird. „Die Ambiente ist für die Konsumgüterbranche das Event des Jahres. Aussteller aus rund 90 Ländern setzen in Frankfurt Trends über das Jahr 2019 hinaus“, so Nicolette Naumann, Vice President Ambiente. Trend- und designorientierte Geschenkartikel, dekorative Accessoires, Office Produkte, Taschen, Accessoires und Schmuck finden Einkäufer bei Urban Gifts in Halle 11.0. Gift Ideas präsentiert klassische Geschenke, Souvenirs, Beautygifts, Taschen, Accessoires und Schmuck. www.ambiente.messefrankfurt.com