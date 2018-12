Posthotel Achenkirch: Geburtstagsfeier in Tirol

Die 100 Jahre sieht man dem Posthotel wirklich nicht an. Das mehrfach ausgezeichnete Haus, welches ausschließlich für Erwachsene gedacht ist, wird bereits in vierter Generation von Familie Reiter geführt und gilt als erstes Wellnesshotel Österreichs. Nun wurde anlässlich des Geburtstags einiges aufgehübscht. Im Haupthaus beispielsweise gibt es Spielräume in der ersten Etage, sowie einen neuen Ruheraum mit Blick ins Karwendel. Im neuen Gesundheitsrestaurant werden Gerichte serviert, nach Empfehlungen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Und im neuen Lounge-Bereich entspannt man bei einer guten Tasse Tee