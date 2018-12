Bachmair Weissach: Exklusives SPA inside Angebot

„Wir brauchen Wärme, wobei Wärme durch Wasser von uns als besonders wohltuend wahrgenommen wird“, erklärt mir Korbinian Kohler. Der Hotelier aus Leidenschaft hat mit dem Bachmair Weissach am Tegernsee ein außergewöhnliches Fünf-Sterne-Designhotel geschaffen. Mit dem neuen 3000 Quadratmeter großen Mizu Onsen Spa und dem japanischen Restaurant Mizu Sushi Bar setzte er noch eins drauf. In einem Onsen gehe es darum, sich und seine Umgebung, die unterschiedlichen Temperaturen, das Wasser, den Wasserdampf und die trockene Hitze bewusst zu spüren und dabei loszulassen, zu entspannen. Feste Regeln wie in einer Sauna gibt es nicht. Bewusst seien keine Uhren aufgehängt worden und auch keine Gebrauchsanweisungen, wer wann und wo wie lange verweilen solle, sagt Japan-Fan Kohler. Es gehe auch weniger um die Idee der reinen Gesundheitsvorsorge, sondern vielmehr um Selbsterfahrung. Die Achtsamkeit, mit der nicht nur ein Aufenthalt in einem Onsen zelebriert, sondern auch japanische Speisen zubereitet werden, habe ihm imponiert – und auf die Idee gebracht, diese asiatische Badekultur in sein Hotel am Tegernsee zu integrieren.

Rund wird das Mizu Onsen Spa – Mizu heißt auf japanisch „kaltes Wasser“ – mit klangvollen Anwendungen wie „Karisuma“ – eine verjüngende Gesichtsbehandlung – oder „Kaze“, einer befreienden Kopf-Nacken-Schulter-Massage. Ein Erlebnis sind die Sensai-Treatments auf Basis kostbarer Koishimaru-Seide. Mein Tipp ist das japanische Ritual Shiatsu – eine vollkommene

Entspannung.

Bachmair Weissach

Das zur Gruppe der Design Hotels gehörende Haus liegt in Rottach-Egern Stadtteil Weißach) am Tegernsee.

Arrangement „Kurzurlaub am Tegernsee“ ekxlusiv für Leser von SPA inside: 2 Übernachtungen im DZ Premium mit 3/4 Verwöhnpension ab 205 € pro Person/Nacht. Upgrade zur Parkseite, 50 € Mizu-Onsen-Spa-Gutschein pro Person (Termine vorab reservieren.) Special-Spa-Treatment auf dem Zimmer. Mit Stichwort „SPA inside“ unter reservierung@bachmair-weissach.com oder +49 8022 278-570 buchbar.

www.bachmair-weissach.com