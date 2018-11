Sephora eröffnet Flagship Store in Deutschland

Mit der Eröffnung eines ersten Flagship Stores in Deutschland am Donnerstag, 15. November, schafft Sephora ein neues Beauty-Erlebnis. Der 650 m2 große Schönheitstempel zeigt, wie die Sephora-Boutique der Zukunft aussieht. Dazu gehört eine Vielzahl von Services, die jeden Besuch im Store zu einem ganz einzigartigen, persönlichen Erlebnis werden lassen. Dieses exklusive Erlebnis-Store-Konzept, das in Frankreich, Spanien, Dänemark und Italien bereits eingeführt wurde und nun sukzessive an den bestehenden Standorten vorgestellt wird, bietet Kunden ein völlig neuartiges und dabei interaktives Einkaufserlebnis. Auf dem „Beauty-Playground“ dieser neuen Store-Generation können Kundinnen und Kunden Produkte noch ausgiebiger entdecken, anfassen und nach Herzenslust ausprobieren. Bereichert wird das Erlebnis durch die fachkundige Beratung der passionierten Beauty-Experten von Sephora.

Nach dem Geschäftserfolg des innovativen Stores in Deutschland nimmt die Expansion von Sephora mit aktuell 14 Shop-in-Shops beim Partner Galeria Kaufhof weiter Fahrt auf: Im September wurde der erste eigenständige Store im MTZ bei Frankfurt eröffnet und der deutsche Online-Shop sephora.de gestartet. Im November wird Sephora die Eröffnung des ersten Flagship Stores auf der Frankfurter Zeil feiern – für das kommende Jahr ist die Eröffnung weiterer Shop-in-Shops und unabhängiger Stores geplant.

Dieser erste deutsche Sephora Flagship Store spielt mit den markentypischen Codes, die die internationale Omni-Handelsmarke in den vergangenen knapp 50 Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad sowie Beliebtheit verschafft haben. Jedes Detail, vom Design der berühmten schwarz-weißen Streifen mit einem roten Touch, bis zu den einzigartigen Serviceangeboten, ist im Sephora Style gehalten.

Der neue Store ist eine serviceorientierte Erlebniswelt Berater/innen, die auch Schönheitsexperten/innen sind und unvoreingenommene, professionelle Beratung sowie umfassende und interaktive Make-up-Kunst bieten. Im Herzstück des Stores – dem Beauty-Hub – wird in 15 Minuten ein kostenloses Blitz-Make-up aufgelegt. Die Expertise erlangen die Mitarbeiter auf ihrer Ausbildungsreise in den Stores weltweit und an der European Sephora University. Auch das deutsche Sephora Team wurde an dieser Einrichtung ausgebildet, um Charakter und Besonderheiten des Sephora Konzepts zu verstehen und ihren deutschen Kunden ein perfektes, unterhaltsames und einzigartiges Einkaufserlebnis bieten zu

können.