World Luxury Spa Awards 2018

Am 14. Juli 2018 fand im Galgorm Resort & Spa in Irland die jährliche World Luxury Spa and Restaurant Awards Galaveranstaltung statt. Bei dieser werden weltweite luxuriöse Betriebe für ihre erstklassige Ausstattung sowie herausstechendem Service im Gastronomie- und Wellnessbereich geehrt.

Den begehrten Preis, der direkt durch eine Abstimmung der Gäste ermittelt wird, erhielten unter anderem das Almablu Wellness & Spa im Almar Jesolo als „Luxury Wellness Spa (Worldwide)“, das Kokaa Spa des 5-Sterne-Resorts Kanuhura als „Luxury Island Resort Spa (Continent)“, das Gran Melia Rome Spa – My Blend by Clarins als „Best Unique Experience Spa (Continental)“ und das Guerlain Spa at Waldorf Astoria Amsterdam als „Luxury Beauty Spa (Continental) und als „Luxury Hotel Spa (Continental).

Eine komplette Übersicht der Gewinner gibt es unter folgendem Link: www.luxuryspaawards.com/winners/2018-spa-awards

Foto: Almablu Spa