Lux Grand Gaube launcht Wellness Retreat

Das Anfang des Jahres nach einer Komplettrenovierung wiedereröffnete Lux Grand Gaube an der Nordküste von Mauritius kündigt sein erstes Wellness Retreat mit Kamran Bedi, dem Schöpfer der „Mind Body Method“ an. Das siebentägige Retreat, basierend auf Pilates-Training, Achtsamkeitsmeditationen und Ganzkörperentspannung findet vom 21. bis 28. August 2018 statt.

Kamran Bedi, ehemaliger britischer Profi-Tänzer mit über 20 Jahren Erfahrung im Umgang mit dem Körper, ist zertifiziert in Neuro-Lingustic Programming (NLP), Hypnotherapie, Intergral Eye Movement Therapy (IMET), Achtsamkeit und Pilates. Seine Leidenschaft, Geist und Körper zu einer Symbiose von Bewegung zu vereinen, in dem sich der Einzelne von seiner Außenwelt lösen kann, spiegelt sich in seiner „Mind Body Method“ wider. Die Methode soll zudem helfen, Ängste zu überwinden und mit Trauer umzugehen.

Das einwöchige Wellness Retreat umfasst verschiedene Elemente wie Ganzkörperdehnung, Mattenpilates, Barre und MOTR (Bewegung auf der Rolle). Es gibt täglich Gruppenunterricht und eine private Einzel- oder Paarsitzung, die auf den Körper und die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten ist und eine durch und durch individuelle Herangehensweise ermöglicht.

Verschiedene Spa-Behandlungen helfen den Gästen, sich im Lux Me Spa zu entgiften. Ein Wellness Concierge vor Ort bietet zudem maßgeschneiderte Programme und Ernährungsberatung. Zwischen zwei ruhigen Stränden gelegen und von Interior Designerin Kelly Hoppen vor kurzem neu gestaltet, schafft Lux Grand Gaube den idealen Rahmen, um sich an einem der schönsten Orte der Insel zu entspannen.

Das Retreat kostet ab 2.556 EUR pro Person (im Doppelzimmer) und beinhaltet sieben Nächte inklusive Vollpension, nicht-alkoholische Getränke, Flughafentransfers sowie die folgenden Leistungen:

Private Mind Body Coaching Session

Privates Kajak-, Stand-Up Paddle- und Fitness Session

60-minütige Detox Body Wrap oder Detox Massage

60-minütige Island- oder asiatische Massage

Schönheitsbehandlung oder eine Behandlung im Murdock London Barbershop

90-minütige Lux Me Behandlung

Veggie Heaven Kochstunde

Bootsausflug bei Sonnenuntergang

Geführter Ausflug in die Umgebung

Tägliche Gruppenmeditationen und Workshops

Weitere Infos und Buchung: reservation@luxresorts.com

www.luxresorts.com/en/hotel-mauritius/luxgrandgaube