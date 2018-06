Forum Hotel & Spa – 11. Ausgabe in Paris

Bereits zum 11. Mal trafen sich Vertreter der Spa-Branche in Paris zum Forum Hotel & Spa am 7. Juni 2018 im Hotel George V. Im Fokus der Veranstaltung, die von Vladi Kovanic ins Leben gerufen wurde, steht der Austausch von Ideen und Informationen, begleitet von Vorträgen herausragender Referenten. Hier treffen internationale Investoren, Hotelinhaber und -direktoren, Entscheider, Berater, Innenarchitekten aus Frankreich, den USA, Italien, Schweiz, Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Marokko, Portugal, Russland, Luxemburg und UK aufeinander. Diskutiert wurde unter anderm das Thema „A New Era in wellness“.

Highlight des Events war die Verleihung der Black und Blue Diamond Awards, die in jedem Jahr an eine Persönlichkeit der Wellness-Industrie verliehen werden. Als Thalasso Personality des Jahresof wurde Marie-Noelle Berry mit dem Blue Diamond ausgezeichnet. Der Black Diamond Award für das beste europäische Spa ging an Erica D’Angelo, Spa Managerin des GOCO Spa in Venedig. Christiane Drechsel von sea chefs Cruise services GmbH und Hans-Peter Veit von Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa bekamen beide den Yellow Diamond Award. Der dritte Platz mit dem White Diamond Award ging an Sophie Demaret vom Hotel Crillon in Paris.

Foto: Vladi Kovanic mit den Gewinnern der Diamond Awards