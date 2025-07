Klares Design, französische Leichtigkeit und sorgfältig ausgewählte Details prägen das neue Spa im La Maison hotel in Saarlouis. Entstanden ist ein atmosphärischer Rückzugsort, der Architektur, Haptik und Raumwirkung verbindet – mit natürlichen Materialien wie Travertin, geöltem Eichenholz und handverarbeitetem Kalkputz. Warme Sand- und Bronzetöne schaffen dabei eine ruhige, elegante Stimmung, die sich durch alle Bereiche zieht. Verantwortlich für das Interior Design: Conni Kotte Interior aus Hamburg, gemeinsam mit Christina Beaumont und Achim Gergen von CBAG.Studio (Saarlouis/Berlin). Im Spa setzen sie durch eine reduzierte Formensprache, maßgefertigte Möbel und Lichtkonzepte gestalterische Akzente. Das Ergebnis ist ein Stil, der nicht laut wirkt, sondern Tiefe vermittelt. Die Gartenanlage wurde vom Planungsbüro Stefan Laport aus Battweiler entworfen. Holzdecks, schattenspendende Bäume und großzügige Liegeflächen fügen sich in das Gesamtkonzept ein und unterstreichen die südlich-leichte Umgebung. Ob Außenpool mit Blick ins Grüne, Ruheraum mit offenem Kamin oder verglaste Fassaden, die sich zum Garten hin öffnen, der fließende Übergang zwischen Innen und Außen ist bewusst gestaltet. Für das Wohlbefinden der Gäste sorgt Spa-Managerin Lena Seeg mit einem ausgewählten Angebot an Massagen und Anwendungen, unterstützt durch hochwertige Produkte von Gertraud Gruber und Kurland. www.lamaison-hotel.de

Aufmacherbild: S-Rothe