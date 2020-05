Durch die bekannte Operette „Im Weissen Rössl“ von Ralph Benatzky wurde das legendäre „Weisse Rössl“ einst weltberühmt. Gegenwärtig zählt das gleichnamige Romantik Hotel zu wohl einem der bekanntesten Traditionsbetriebe in Österreich. Angenehm bodenständig ist das Hotel am Wolfgangsee und dennoch überschlagen sich die Highlights: An einem der landschaftlich schönsten Plätze, inmitten des Salzkammerguts gelegen, bietet das familiär geführte Haus sogar einen beheizten Pool im Wolfgangsee. Das Hotel ist Mitglied der renommierten Kooperation der Romantik Hotels & Restaurants (www.romantikhotels.com).

Berühmtheit erlangte das Hotel im Salzkammergut durch die Operette von Ralph Benatzky. 1896 schrieben Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg in der Villa Blumenthal, nahe der Stadt Bad Ischl, das romantische Lustspiel vom liebenden Oberkellner und der reschen Rösslwirtin „Im Weissen Rössl am Wolfgangsee“. 1930 komponierte Ralph Benatzky die mitreißende Musik als Operette. Dank dieser und den Rössl-Filmen der 30er, 50er und 60er Jahre wurde das Weisse Rössl am Wolfgangsee zu einer Ikone und ist es heute noch. Gegenwärtig führt die charmante Gastgeberin Gudrun Peter bereits in fünfter Generation das traditionsreiche Haus am Wolfgangsee.Ein gutes Stück Österreich erhalten Gäste im Weissen Rössl. Die Kombination aus Tradition und Moderne sind hier einzigartig. Nahe am Wasser gebaut ist das Hotel samt individuell eingerichteten, stylischen Zimmern mit Seeblick. Ein besonderes Highlight ist auch der Spa- und Wellnessbereich mit dem ganzjährig beheizten herrlichen Pool im See (30 Grad Celsius) und einem schwimmenden Whirlpool (37 Grad Celsius). Wohltuende Massagen und Beauty-Behandlungen runden den romantischen See-Urlaub im Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee perfekt ab.

Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee, 5360 St. Wolfgang, Oberösterreich, Österreich, Tel. +43 6138 28878, weissesroessl@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com/St-Wolfgang