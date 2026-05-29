Lorena Valido (27) ist Kosmetikerin bei sea chefs an Bord der Mein Schiff Flotte Im Gespräch mit Lorena Valido, Kosmetikerin bei sea chefs „An Bord erlebe ich Momente, die in Erinnerung bleiben.“

Frau Valido, wie kamen Sie auf die Idee, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten?

Ich bin durch Bekannte darauf aufmerksam geworden, die ebenfalls an Bord arbeiten und mir viel Positives darüber erzählt haben. Vor meiner Zeit auf See war ich Kosmetikleiterin in einer Hautarztpraxis. Den Wunsch, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, hatte ich schon länger. Inzwischen habe ich bereits den zweiten Vertrag bei sea chefs unterzeichnet und bin mit der Mein Schiff Flotte unterwegs.

Was hat Sie besonders daran gereizt?

Vor allem die Kombination aus Arbeiten und Reisen. An Bord arbeite ich in einem internationalen Team und dank der unterschiedlichen Routen bekomme ich immer wieder neue Eindrücke. Dadurch bleibt der Alltag abwechslungsreich und ich sammle viele Erfahrungen – sowohl beruflich als auch persönlich.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag als Kosmetikerin im „SPA & Meer“, also dem Wellnessbereich an Bord, aus?

Ich führe verschiedene kosmetische Behandlungen durch, berate die Gäste und sorge gemeinsam mit dem Team dafür, dass sie sich bei uns rundum entspannen können.

An Tagen, an denen wir ausschließlich auf See sind, ist der Arbeitstag in der Regel länger, dann behandle ich durchschnittlich acht bis zehn Gäste. An Hafentagen sind es meist weniger, etwa fünf Gäste pro Tag.

Welche Anwendungen bieten Sie an?

Neben klassischer Kosmetik sowie Maniküre und Pediküre gibt es bei uns an Bord auch apparative Behandlungen, unter anderem Sauerstoff- und Radiofrequenzbehandlungen. Besonders beliebt ist bei den Gästen die Sauerstoffbehandlung, da sie einen sofort sichtbaren Effekt hat und sehr gut vertragen wird.

Mit welchen Produkten arbeiten Sie?

Ich arbeite mit Beauty-Marken wie Babor, Hyapur und Alessandro. Die Produkte sind hochwertig und werden individuell auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt.

Was unterscheidet die Arbeit an Bord von Ihrer früheren Tätigkeit an Land?

Der größte Unterschied ist, dass der Arbeitsalltag an Bord anders organisiert ist als an Land. Im Spa-Team arbeiten wir sehr eng zusammen. Meine Tätigkeit ist abwechslungsreich, da die Nachfrage je nach Route und Reisetag variiert.

Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um im Bereich Kosmetik an Bord zu arbeiten?

Wichtig ist, dass man seinen Beruf gerne ausübt und Freude am Umgang mit Menschen hat. Offenheit für neue Erfahrungen, Flexibilität und Belastbarkeit sind weitere wichtige Voraussetzungen, genauso wie die Bereitschaft, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten.

Wie sind die Möglichkeiten der Weiterentwicklung an Bord?

Wir nehmen regelmäßig an Schulungen zu Geräten, Produkten und Behandlungstechniken teil. Vor Kurzem hatten wir beispielsweise eine Praxis-Schulung zur Radiofrequenzbehandlung und eine ergänzende Online-Schulung. So erweitere ich mein Fachwissen kontinuierlich, kann mehr Verantwortung übernehmen und mich in höhere Positionen weiterentwickeln. Hier sind Karrierewege von der Kosmetikerin zur Spa-Rezeptionistin über den Spa & Sport Assistant bis hin zum Spa & Sport Manager möglich.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am meisten?

Der Zusammenhalt in der Crew. Wir arbeiten eng zusammen und machen auch in der Freizeit viel gemeinsam. Ein besonderes Erlebnis war für mich das Auslaufen in Lissabon auf der Mein Schiff Relax – solche Momente bleiben einfach im Kopf. Und ich kann mich fachlich weiterentwickeln und sammle viele Erfahrungen, die ich an Land so nicht machen würde. Für mich war es die richtige Entscheidung, weil ich meinen Beruf weiter ausüben kann und gleichzeitig viel von der Welt sehe.

sea chefs ist ein international führender Partner von Reedereien und Reiseveranstaltenden in der Kreuzfahrtbranche und Dienstleister im Full-Service Hospitality Management (mehr Infos unter www.seachefs.com/spa-sport) (Foto: Fabio Kohler)

Aufmacherbild: SPA & Meer auf der Mein Schiff Relax/René Supper