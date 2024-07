Das Gennadi Grand Resort bietet luxuriöse Fünf-Sterne-Unterkünfte mit dem Privileg eines privaten, idyllischen Strandes an der Südostküste von Rhodos, wo sich Sonne und Sand berühren. Die hochmodernen Einrichtungen sind von wunderschönen Gärten umgeben und verbinden luxuriöses Öko-Leben mit einem Gefühl des Wohlbefindens und beruhigender Atmosphäre.

Direkt am Strand, mit erstklassigem, persönlichen Service und luxuriöser Ausstattung – dieses Ökodesign-Resort ist mehr als nur ein Hotel. Mit einem ganzheitlichen Ansatz führt das Gennadi Grand Resort das Konzept eines „unendlichen Lebensstils“ ein und verbindet die natürliche Umgebung mit gehobenen Dienstleistungen. Hier verschmelzen Luxus und authentische griechische Gastfreundschaft zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis für eine verjüngende Reise für Körper und Geist. Üppige Gärten, ein Zen-Außenbereich und zahlreiche private Pools laden die Gäste zum Verweilen ein. Einheimische und natürliche Materialien schaffen ein schickes Ambiente mit einem Hauch von griechischem Charme. In der entspannenden Atmosphäre des mehrfach preisgekrönten Kozeen Spa können die Gäste eine vielfältige Auswahl an charakteristischen Behandlungen, Körperritualen und Gesichtstherapien genießen. Die energiespendenden Spa-Anwendungen sind auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und beinhalten Peelings, Feuchtigkeitszufuhr und Hautverjüngung. Ein besonderes kulinarisches Erlebnis erwartet die Gäste in den Restaurants und Bars: ausgewogene Mahlzeiten zum Wohlfühlen mit vielen gesunden Leckereien.

Hier locken exquisite Genüsse für Leib und Seele

Lokale Produkte mit Kräutern aus dem eigenen Garten werden nachhaltig zubereitet. Von mediterraner und Nikkei-Küche (japanisch-südamerikanische Fusion) bis hin zur Gourmet-Küche – Feinschmecker können hier ihre Träume verwirklichen. Das Restaurant „Edsema“ bietet ein einzigartiges Genusserlebnis, inspiriert von der griechischen Esskultur.

Kozeen Spas

Wer möchte, kann sich mit Spa-Behandlungen verwöhnen lassen und eintauchen in eine Welt der Harmonie und des Wohlbefindens.





Gennadi Grand Resort ♦ 85109 Rhodos ♦ Griechenland ♦ resgg@lindoshotels.com ♦ www.gennadigrandresort.com