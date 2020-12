Vom 28.06.-04.07.2021 geht es in den wunderschönen Kornspeicher auf Rügen! Unter der Leitung von Kerstin Linnartz erlernen Teilnehmer des Retreats im Verlauf der Woche werdet Ihr die Basis-Techniken so strukturiert, dass sie sie zuhause auch ohne Anleitung ausführen können. Auch die Inhalte des Kochkurses werden eine Grundlage schaffen, die Euch hilft, eine gesunde Lebensweise in Euren Alltag zu integrieren.

Morgens startet die Gruppe mit einer ruhigen Hatha Yogaklasse inklusive kurzer Meditation und Pranayama in den Tag. Im Anschluß verwöhnt Köchin Anita beim vollwertigen Brunch mit kalten und warmen Speisen. Am Abend gibt es ein drei Gänge Menü nach der Abend Yoga Session. Obst steht zur Stärkung den ganzen Tag zur Verfügung. 1x pro Retreat werden Honigwaffeln frisch zubereitet. Warme (Kaffee, Tee, hausgemachter Yogitee) und kalte Getränke (hausgemachte Ingwer-Zitrone-Kurkuma-Limonade) sind inkludiert.

Der Tag steht nach der Morgen Yoga Session bis zum Nachmittag zur freien Verfügung- dann heißt es “Spaziergänge in der Natur”, “Ausflüge zu den Naturphänomenen Rügens” oder einfach ein Buch geniessen auf dem weitläufigen Anwesen des Kornspeichers.

Am Nachmittag gibt es eine zweite Yogasession, die mit Ashtanga Elementen beginnt und in einer tiefen, geführten Entspannung endet. Das Abendessen lässt uns wieder schlemmen, bevor die Ruhe der Natur uns zum Schlafen umgibt. An bestimmten Abenden werden als Extras eine geführte Meditation angeboten sowie Chanting. Es gibt einen freien Nachmittag in der Mitte der Woche für längere Ausflüge bzw. die Möglichkeit, an einem Kochkurs für gesunde, vollwertig vegetarische Ernährung teilzunehmen.

Kerstin Linnartz leitet seit mehr als 10 Jahren Yogaretreats. Viele der Teilnehmer haben ihre Bücher gelesen und geben als Feedback, daß es ein besonderes Erlebnis ist, ihre inzwischen 25 Jahre Yoga Praxis und die tiefe Spiritualität, die ihre Jahre in Indien in ihr hinterlassen haben, live zu erleben.

Das be better YOGA Retreat-Programm ist nun auch als Präventionskurs und Weiterbildungsmaßnahme anerkannt. Somit kann beim Arbeitgeber dafür Bildungsurlaub beantragt bzw. eine Förderung per Bildungsprämie erfragt werden.

