Die kalte und dunkle Winter­zeit vertreibt uns von draußen nach drinnen – in die Wärme. Besonders gern werden jetzt Thermalbäder besucht. Die Wärme des Wassers ist rundum wohltuend. Und nicht nur das: Wer regelmäßig in eine Therme geht, wird auch die posi­tive Wirkung des salzhaltigen Wassers auf seine Gesundheit bald zu spüren bekommen. Wenn es beispielsweise hier und da etwas in den Gelenken ge­ziept hat, kann das im warmen Nass schnell besser werden. Und auch der Stoffwechsel wird in Schwung ge­bracht. Ebenfalls herrlich: der Schwe­bezustand. Je höher der Salzgehalt, umso leichter fühlen Sie sich und der gesamte Bewegungsapparat wird entlas­tet. Einfach treiben lassen ….

Von Stress keine Spur mehr

Und schon haben wir den nächsten positiven Effekt – warmes (Thermal-) Wasser entspannt ungemein. Salopp ge­sagt, fährt es den Körper einfach runter. Wasser ist für viele deshalb auch das Wellness-Element schlechthin. Das wohltuende Wasser finden wir in vielen klassischen Wellness-Anwendun­gen wieder wie beispielsweise bei der Thalasso-Therapie, im Kneipp-Becken und eben im Thermalbad. Ob in den zahlreichen deutschen Ther­men, den exklusiven Thermen in den Schweizer Bergen oder denen in Öster­reich, Italien, Ungarn oder auch Slowe­nien – die positive Wirkung auf unsere Gesundheit ist in allen gewiss, übrigens nicht nur im Winter.

