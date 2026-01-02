Neugestaltet ist das Grand Hotel des Bains Kempinski St. Moritz nach einer dritten Renovierungsphase in die Wintersaison gestartet. Investitionen von insgesamt 18,5 Millionen Schweizer Franken flossen in das Projekt. Das Haus bietet nun insgesamt 151 renovierte Zimmer und Suiten, die das Erbe der Belle Époque mit zeitgenössischer alpiner Ästhetik sowie lokalen Materialien und Handwerkskunst vereinen. Das Hotel wurde 1864 erbaut. Neben drei neuen Restaurantkonzepten wurden bestehende Angebote im Hauptrestaurant Les Saisons und den beiden Bars verfeinert. Das Wellnessangebot wird dank einer Partnerschaft mit dem Image Regenerative Institute erweitert und integriert Longevity-Medizin und Ästhetik. Mit an Bord: Professor Carlo Tremolada, Entwickler der Lipogems-Technologie. General Manager des Hauses ist Konstantin Zeuke. www.kempinski.com/de/grand-hotel-des-bains

Aufmacherbild: Kempinski Hotels