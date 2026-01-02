übernehmen im Februar 2026 neue Aufgaben im Upstalsboom Wyk auf Föhr. Damit sollen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt werden. Philipp Lennartz ist zum Hoteldirektor berufen worden. Der erfahrene Hotelmanager bringt langjährige Expertise aus renommierten Häusern wie dem Landhaus Wachtelhof sowie internationale Erfahrung aus seiner Zeit bei World Hotels und Ameron/Althoff mit. Zeitgleich soll sich Philipp Zehe in die Rolle des stellvertretenden Hoteldirektors hineinentwickeln. Der langjährige Mitarbeiter im Upstalsboom Wyk auf Föhr verantwortete in den vergangenen sechs Jahren das Restaurant „sydbar“ des Hauses und steht für die Philosophie des Unternehmens, Talente im eigenen Haus zu fördern. Im Rahmen eines zwölfmonatigen Traineeprogramms wächst er gezielt in seine neue Rolle hinein, womit sich das Unternehmen zu den Themen Mitarbeiterentwicklung und Zukunftsorientierung bekennt. Patrick Lüders hat sich zum 30. November 2025 aus der Hoteldirektion verabschiedet. Während der Übergangsphase übernimmt Arne Christian Meyer, ebenfalls langjähriger Upstalsboom-Mitarbeiter, die Verantwortung für das Haus. Meyer wird damit einen reibungslosen Wechsel gewährleisten. Auch über den Führungswechsel hinaus wird er zentrale Themen wie Qualitätsmanagement und Property Management betreuen.