Der Alpenhof Murnau am Staffelsee steht vor einem Eigentümerwechsel. Im neuen Jahr übernimmt Peter Inselkammer, Münchner Hotelier und Unternehmer, die Immobilie des traditionsreichen 5-Sterne-Resorts im Blauen Land. Hotelchef und Pächter Christian Bär, der den Alpenhof Murnau seit über zehn Jahren mit seiner Alpenhof Murnau-Hotelgesellschaft mbH betreibt und weiterentwickelt, bleibt in seiner Funktion und führt das Resort gemeinsam mit dem neuen Eigentümer in die Zukunft. Der laufende Betrieb wird mit allen bestehenden Mitarbeitenden der Betreibergesellschaft und ohne Unterbrechung fortgeführt. Im Zuge der Übernahme sind Investitionen in Modernisierung und Gästekomfort geplant. „Unser Fokus liegt weiterhin auf Qualität, regionaler Verbundenheit und ehrlicher Gastfreundschaft“, betont Christian Bär. Der Eigentümerwechsel markiert den nächsten strategischen Schritt in der Weiterentwicklung in Hinblick auf die langfristige Stabilität sowie Qualität und Nachhaltigkeit. Im Anschluss an die Übernahme sind umfangreiche Investitionen in die Modernisierung, den Ausbau des Angebots und Komforts für Hotelgäste sowie in Nachhaltigkeitsmaßnahmen geplant. Gleichzeitig steht die Kontinuität des Betriebs im Fokus: Der laufende Betrieb wird mit allen bestehenden Mitarbeitenden der Betreibergesellschaft und ohne Unterbrechung fortgeführt. www.alpenhof-murnau.com/