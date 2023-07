Utersum, 24. Juli 2022 (primo PR) – Fünf Jahre ist es her, dass der Wind ein neues zu Hause gefunden hat. Im Hotel Waastwinj, friesisch für Westwind. Es liegt im Südwesten der Insel Föhr nur ein paar Steinwürfe vom Strand entfernt. Mit Weitblick über das Meer bis nach Amrum und Sylt ist es der perfekte Ort, um sofort im nordischen Flair anzukommen. Hell, leicht und klar sind alle Räume gestaltet. Das Meer und die Landschaft haben dabei die Farben inspiriert. Muschelhelles Holz, meerblaue Polster, sandbrauner Boden. Hier ist drinnen wie draußen. Und mittendrin Roluf Hennig, waschechter Föhrer und leidenschaftlicher Gastgeber, der jetzt ein Jubiläums-Special für Inselträumer aufgelegt hat: „The Art of Föhr“.

„Als wir Pfingsten 2018 mit unserem Waastwinj an den Start gingen, hatten wir nur eins im Sinn: Menschen unsere wunderbare Insel so erleben zu lassen, wie wir sie von Herzen lieben.“ Roluf Hennig

Treffpunkt mit höchsten Genüssen: das Restaurant Hennigs

Bewusster Genuss in ausgesuchter Qualität steht im Fokus des Restaurants Hennigs. Nicht zuletzt auch mit vielen geschmackvollen Überraschungen wie Föhrer Wein und Käse hat es inzwischen eine Fangemeinde, die weit über die Grenzen der Insel reicht. „Wir setzten auf regionale und frische Produkte, originäre Rezepte und saisonale Spezialitäten und fahren damit sehr gut. Und seit wir Anfang dieses Jahres unsere Vorabend-Bestellung für das Frühstück eingeführt haben, können wir dort noch mehr Auswahl anbieten und individuelle sowie Allergiker freundliche Lieblingsspeisen zubereiten“, erläutert Hennig.

Wer im Waastwinj schwitzt, tut es in der Schäferwagen-Sauna.

Mit Leib und Seele Föhrer

Wenn er gefragt wird, was ihm an seiner Insel am besten gefällt, nennt er immer wieder den wunderbaren Strand in Utersum. „Die Sonnenuntergänge dort sind einfach unschlagbar,“ schwärmt der gebürtige Föhrer. Aber auch die kleinen Orte der Insel oder die vielen Vogelarten begeistern ihn. Und die beiden Insel-Museen dürfen auf der Ausflugsliste nicht fehlen: Das Museum Kunst der Westküste wurde im Sommer 2009 in Alkersum auf Föhr eröffnet und hat sich seitdem einen sehr guten Ruf geschaffen. Es sammelt, erforscht und vermittelt Kunst, die sich mit den Themen Meer und Küste auseinandersetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Westküstenländern Niederlande, Deutschland, Dänemark und Norwegen und hier auf der Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts. Das kleine Friesenmuseum gibt Einblick in die Geschichte und Natur der Insel.