leitet als neue Hoteldirektorin die Geschicke der beiden Häuser Falkenstein Grand und Villa Rothschild der Broermann Hotel Collection. In dieser Funktion berichtet sie direkt an Geschäftsführer und COO Dirk Schäfer. Heydarian war die Wunschkandidatin der Eigentümerfamilie Broermann für diese Position. Sie war bereits von 2002 bis 2008 in leitender Position im damaligen Kempinski Falkenstein Grand tätig und verantwortete als Director Sales & Marketing die Wiedereröffnung der Villa Rothschild mit. Außerdem war sie u.a. als Senior Manager Corporate Communication & Marketing Services bei Canon Deutschland tätig und gründete später eine eigene Agentur für Marketing und Consulting.