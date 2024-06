Noch bis zum 21. Juli bietet der Kissinger Sommer ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Musikerlebnis. Das Internationale Musikfestival findet bereits zum 38. Mal in der unterfränkischen Weltkulturerbestadt statt. Nur wenige Gehminuten vom Musikgeschehen entfernt: Das Grand Hotel Kaiserhof Victoria mit Elemente SPA und direktem Anschluss an die Bad Kissinger Solequellen.

Im Zentrum des Festivalprogramms steht Berlin – die Hauptstadt, Musikstadt, Kultur- und Unterhaltungsstadt, deren Bewohner seit dem 19. Jahrhundert gern nach Bad Kissingen pilgerten, um dort Erholung und Genesung zu finden. Berlin selbst war und ist ein Sehnsuchtsort, nicht nur für die Ikonen Marlene Dietrich und Hildegard Knef, deren gleichnamiges Lied dem Festival sein Motto gab. Die Stadt mit ihrer wechselvollen Geschichte präsentiert sich beim Kissinger Sommer mit einem einzigartigen Musikpanorama, das die brillante Unterhaltungskultur ebenso umspannt wie die ganz große Kunst – von der Miniatur der Kabarettchansons bis zur Operette und Symphonie. Zu erleben ist all dies im einzigartigen Ambiente der Kissinger Konzertsäle.

Herausragende Orchestergastspiele bilden auch im Festivaljahr 2024 die Basis des Konzertsommers. Dazu gehören das BBC Symphony Orchestra und die Bamberger Symphoniker. Aus München reisen das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und die Münchner Philharmoniker an, aus der Hauptstadt das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, das Konzerthausorchester, das Orchester der Komischen Oper Berlin, die Berliner Barock Solisten und Stegreif – The ImprovisingSymphony Orchestra. Den Festivalausklang gestaltet das Mozarteumorchester Salzburg. Für Intendant Alexander Steinbeis ist es der 3. Kissinger Sommer. Jeden Samstagvormittag trifft er sich »Auf einen Kaffee mit …« prominenten Künstlerinnen und Künstlern zum Gespräch.

Bemerkenswert ist auch das Musikvermittlungsprojekt „Gesund mit Musik“, das Konzerterlebnisse auf digitale Weise zu den Menschen bringt, die selbst nicht oder nicht mehr ins Konzert kommen können. Konzerte mit Weltklasseorchestern werden als Livestream in Partnereinrichtungen aus dem Gesundheitssektor übertragen und dort mit einem analogen Rahmenprogramm präsentiert. Die Konzerte können auch auf der Website des Kissinger Sommers und bei YouTube als Livestream verfolgt werden und stehen danach als Video-on-demand zum Abruf bereit. Nächste Termine sind am 28. Juni: Die Bamberger Symphoniker mit Edward Gardner und Veronika Eberle (Violine). Am 29. Juni: Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit Jérémie Rhorer und Mihály Berecz (Klavier). Am 06. Juli: Die Berliner Barock Solisten mit Christian Tetzlaff (Violine und Leitung). gesund-mit-musik.de

Mitten im Konzertgeschehen ist, wer im Grand Hotel Kaiserhof Victoria nächtigt. Das Haus punktet mit wunderschönen Räumlichkeiten, einem sehr sympathischen Team und tollen Treatments im neu gestalteten Elemente SPA. Dank direktem Anschluss an die Bad Kissinger Solequellen kann man die Kraft der Natursole in acht Bädern spüren. Der hohe Salzgehalt im Wasser beeinflusst positiv das Abwehr- und Immunsystem und wirkt zudem reinigend und harmonisierend. kaiserhof-victoria.de

Das Programm und Konzertkarten für das Internationale Musikfestival gibt’s auf kissingersommer.de