Das Bergkristall – Mein Resort im Allgäu hat seine erste eigene Premium-Naturkosmetiklinie präsentiert. Der Launch von Ewig by Bergkristall geht Hand in Hand mit dem umfassenden Umbau und der Erweiterung des Resorts mit neuem Fitness- und Yoga Studio sowie dem hauseigenen Kristall Spa. Die veganen, klimaneutral produzierten und biozertifizierten Pflegeprodukte wurden in Zusammenarbeit mit Dr. David Hauck entwickelt. Inspiriert von den positiven Eigenschaften des Bergkristalls, vereinen die Produkte ausgewählte Inhaltsstoffe, reines Alpenquellwasser und einen klaren, erdig-floralen Duft, der die Allgäuer Bergwelt widerspiegelt. Highlight der Formel ist der fein gemahlene Bergkristall selbst, der Reinheit, Klarheit und positive Energie symbolisiert. Zum Sortiment gehören bislang Reinigungsmilch und Tonikum, Enzympeeling, Tages- und Nachtcreme, Regenerationsserum DNA, Feuchtigkeitsserum sowie Augen- und Lippenpflege. Produziert wird die Linie ohne Tierversuche unter pharmazeutischen Bedingungen in Deutschland. Im Kristall Spa können Gäste zwei exklusive Signature-Anwendungen mit Ewig-Produkten genießen. www.bergkristall.de