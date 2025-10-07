Eine neue Ära der Connected Wellness läutet Peloton mit der grundlegenden Neugestaltung des Portfolios der Fitnessgeräte, KI-gestütztem Personal Coaching und erweiterten Wellness-Inhalten ein. Dazu führt das Unternehmen Peloton IQ ein, ein KI- und Computer-Vision-System für personalisierte Trainingsunterstützung, und präsentiert die Peloton Cross Training Serie mit neuen Basis- und Premium-Geräten, die speziell für das Cross-Training entwickelt wurden. Die Nachfrage nach einem ganzheitlichen, multidisziplinären Training ist heute so hoch wie nie, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die neuesten Innovationen von Peloton reagieren direkt auf diesen Trend. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat Peloton mit Einführung der Cross Training Serie seine gesamte Produktpalette erneuert. Diese umfasst in Deutschland drei vernetzte Fitnessgeräte: das Cross Training Bike, Bike+ und Tread. Jedes Produkt verfügt über einen drehbaren Touchscreen, der es ermöglicht, nahtlos zwischen Cardio, Krafttraining, Yoga, Pilates, Barre und anderen Trainingsarten zu wechseln. So können Mitglieder ihre Trainingszeit optimal nutzen – mit nur einem Gerät, das die meisten ihrer Fitnessbedürfnisse abdeckt. Alle Geräte verfügen über verbesserten Sound, leistungsstarke Prozessoren, aktualisiertes WLAN und Bluetooth für eine schnellere und zuverlässigere Verbindung. Peloton hat außerdem Club Peloton ins Leben gerufen, ein neues Programm, das Beständigkeit und Vielfalt beim Training anerkennt und das Engagement der Mitglieder für die Förderung ihrer Gesundheit mit Peloton würdigt. Mitglieder sammeln Punkte für ihre Aktivitäten, wodurch sie auf ihrer Fitnessreise mögliche Vorteile und frühzeitig Zugang zu Kursinhalten erhalten. Das Programm steht allen mit All-Access Mitgliedschaft oder einer bezahlbaren App One/App+ Mitgliedschaft mit dem neuesten Software-Update zur Verfügung. www.onepeloton.com