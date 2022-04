… und rauf aufs Fahrrad oder zumindest in den Vierfüßler-Stand. Schon allein in dieser Position lassen sich viele Übungen absolvieren, um „in shape“ zu bleiben. Sich bewegen ist das A und O für die körperliche und für die geistige Fitness. Wir haben die neuesten Trends für Sie zusammengetragen.

Trend: Home Fitness

Fit in den eigenen vier Wänden

Geschlossene Fitnessstudios, Homeoffice, Home Schooling und Kontaktbeschränkungen – wer trotzdem etwas für sich tun will, der hält sich zu Hause fit, auch wenn der soziale Aspekt des Trainings etwas auf der Strecke bleibt. Wer nicht darauf verzichten will, für den empfiehlt Sportstudioinhaber Michael MüncheI Boutique Gyms und Kleingruppentraining: „Persönliche Betreuung und schnelle Integration neuer Mitglieder in die kleinen Gruppen machen einen Einstieg leichter und man trainiert gemeinsam.“

Trend: Recovery Workouts

Tief ein- und ausatmen

Wer Sport treibt, sollte auch regelmäßig Erholungsphasen und ausgleichende Sportarten einbauen. Achtsamkeitsübungen, Yoga, Tai Chi und autogenes Training helfen, Stress abzubauen und die innere Balance (wieder) zu finden. Mentale Stärke brauchen wir nicht nur im Sport, sondern vor allem auch im Alltag. Richtige Atemtechniken beispielsweise helfen beim anspruchsvollen Fitnesstraining genauso wie bei einer nervenaufreibenden Alltagssituation, um Ruhe und Konzentration zu bewahren.

Trend: Connected & Virtuelle Fitness

Vernetzt

Digitale Fitness, die Nutzung von Apps, aber auch Virtual Fitness, etwa über interaktive oder animierte Fitnessprogramme – dieser Trend boomt nach wie vor. Der Vorteil: Auch von unterwegs lässt es sich problemlos trainieren, selbst in Interaktion mit anderen. Durch die virtuellen Welten hat zudem Langeweile keine Chance.

Trend: Outdoor-Training

Frische Luft

Es wird emsig gejoggt und Fahrrad gefahren und die Outdoor-Fitness-Plätze werden so intensiv besucht wie nie zuvor. Bewegung an der frischen Luft hat mit der Pandemie eine neue Bedeutung gewonnen. Trainieren, um das Immunsystem zu stabilisieren, steht bei vielen an erster Stelle. Parallel zum Sport achten immer mehr Menschen auf ihre Ernährung. Eine weitere Komponente, um gesund zu bleiben.

