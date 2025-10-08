Das Corinthia Brussels hat nach umfassender Restaurierung wieder geöffnet. Das Hotel im ehemaligen Grand Hotel Astoria soll die Eleganz vergangener Epochen und das Flair der Belle Èpoque mit modernem Komfort vereinen. Es verfügt über 126 Zimmern und Suiten sowie ein exklusives Spa. Das 1910 errichtete Bauwerk gilt als architektonisches Wahrzeichen der Stadt und war in früheren Treffpunkt für Aristokraten und Künstler. Historische Details wie das Glasdach im Palm Court und der Salon Elisabeth wurden bei der Renovierung erhalten. Das Corinthia Spa verfügt über Behandlungsräume, Hammam, Sauna und Fitnessbereiche. Gearbeitet wird mit Kosmetik von Sisley. Im Restaurant Palais Royal regiert Küchenchef David Martin, der mit zwei Michelin-Sternen dekoriert ist. Außerdem entführt Le Petit Bon Bon in die belgischen Brasserie-Kultur. Die Cocktailbar Under the Stairs ergänzt das kulinarische Angebot um kreative Cocktails. www.corinthia.com