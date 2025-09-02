Casa Cook hat erstmals ein Hotel in Italien eröffnet. Es befindet sich im Ferienort Madonna di Campiglio (Dolomiten) und verfügt über 50 Zimmer. Für das Interieur zeichnen Casa Collective und Remo Masala verantwortlich. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Nachhaltigkeit, eingesetzt wurden dabei vorwiegend regionale Naturmaterialien wie Holz, Stein und Wolle. In der Küche wirkt 3-Sterne-Koch Jacob Jan Boerma. Neben einem Spa mit Sauna besitzt das Haus auch ein Fitnessstudio, on top kommen Yoga-Angebote und Wellness-Treatments. Partner des Projekts sind Treasursets Hospitality und der Jp Hospitality Investors Club. www.casacook.com