Die fünf neuen Sky Pool Villas des Lefay Resort & Spa am Gardasee sind mit einem Interior Design von Studio Apostoli ausgestattet. Zur Wahl stehen drei Villen mit zwei Schlafzimmern, eine Villa mit drei Schlafzimmern sowie ein Penthouse. Das Ambiente ist modern und zeichnet sich durch großzügige Verglasungen, sanfte neutrale Farbtöne und raffinierte Steinakzente aus. Die Innenausstattung ist inspiriert von der lokalen Umgebung und dem maritimen Stil der 1960er Jahre. Klassische Travertinböden prägen den Wohn- und Schlafbereich und unterstreichen die Palette natürlicher, gedämpfter Farbtöne. Die Wände sind mit Rohseide verkleidet, abwechselnd mit lackierten Paneelen und – exklusiv im Penthouse – mit Abschnitten aus Calacatta Gold, wodurch ein elegantes Zusammenspiel der Texturen entsteht. Die Decken sind abgehängt und mit Einsätzen aus Canaletto-Nussbaumholz und integrierter Beleuchtung versehen. Jede Villa verfügt über einen Garten, eine möblierte Terrasse, einen beheizten Infinity-Pool, eine Küche mit Barbereich und einen privaten Wellnessbereich. Die Villen mit zwei oder drei Schlafzimmern bieten eine Sauna und einen Massagebereich, während das Penthouse zusätzlich über einen Whirlpool im Freien und eine Erlebnisdusche verfügt – für ein privates Luxuserlebnis mit Zugang zu allen Annehmlichkeiten und Serviceleistungen des Resorts. www.studioapostoli.com

Aufmacherbild: Lefay Resort & Spa