Small Luxury Hotels of the World (SLH), bekannt für seine kuratierte Kollektion unabhängiger Boutique-Hotels, setzt seinen Wachstumskurs fort und begrüßt im ersten Halbjahr 2025 49 neue Mitgliedshotels weltweit. Damit knüpft SLH an das Rekordjahr 2024 an, in dem sich 82 Häuser der Marke angeschlossen hatten. Die neuen Adressen erweitern das Portfolio auf über 620 Hotels in mehr als 90 Ländern – darunter Neuzugänge in Japan, Mexiko, Indien, Deutschland und weiteren Destinationen. „2024 war ein Rekordjahr für SLH – und 2025 hat das Potenzial, es zu übertreffen“, sagt Richard Hyde, Chief Operating Officer von Small Luxury Hotels of the World. Neun der neuen Häuser wurden bereits 2025 eröffnet oder stehen kurz vor der Eröffnung. Dazu zählen das La Valise Mazunte an der Pazifikküste Mexikos, das The James Suite Hotel Firenze 1564, ein florentinischer Renaissance-Palazzo mit Fresken, Kreuzgewölben und einem geheimen Garten, oder das Maison Maubreuil in Nantes, das im Oktober eröffnet und Kunst-, Spa- und Gourmet-Erlebnisse in urbaner Lage bietet. www.slh.com

Aufmacherbild: La Valise Mazunte (c) Small Luxury Hotels of the World