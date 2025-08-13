Der Orient Express symbolisiert seit 1883 eine Ära, in der Reisen nicht nur Fortbewegung, sondern ein Ausdruck von Stil, Neugier und Erlebnis war. Nun bekommt der legendäre Zug ein neues Kapitel auf dem Wasser. Ab Herbst 2026 bringt die französische Hotelgruppe Accor unter der Marke Orient Express eine exklusive Segelyachtflotte mit der Orient Express Corinthian (ab 2026) und der Olympian (ab 2027) auf die Weltmeere. Luxury Travel aus Bornheim begleitet als einer der ersten Anbieter im deutschsprachigen Raum diese maritime Neuinterpretation mit maßgeschneiderten Reiseangeboten für die anspruchsvolle Kundschaft.

Fotos: Orient Express Sailing Yachts

Der Trend zur Segelyacht im Luxussegment markiert eine spürbare Verschiebung innerhalb der Kreuzfahrtbranche: Weg von Massenangeboten, hin zu diskreten, entschleunigten Reiseformen. Besonders Großsegelyachten gelten als Antwort auf die steigende Nachfrage nach Intimität, Nachhaltigkeit und Exklusivität. Sie bieten Raum für deutlich weniger Gäste, ermöglichen direkten Zugang zu abgelegenen Küstenregionen und schaffen durch das lautlose Gleiten unter Segeln eine Nähe zur Natur, die klassische Kreuzfahrtschiffe nicht erreichen. Gleichzeitig setzen viele Anbieter auf anspruchsvolles Design, technische Innovation und ein Reiseerlebnis, das bewusst auf Tempo und Reizüberflutung verzichtet. Die Yachten orientieren sich in Ausstattung und Stil an der Ästhetik der goldenen Reisejahre mit edlen Hölzern, gedeckten Farben und einer Innenarchitektur, die an die ikonischen Schlafwagen erinnert. Die Kabinen bieten höchsten Komfort, ergänzt durch exklusive Dining-Erlebnisse, ein ausgewähltes Programm an Bord und an Land und Routen entlang mediterraner und karibischer Küsten.

„Der Mythos Orient Express trifft hier auf ein neues Reiseverständnis: leiser, bewusster und näher am echten Erleben“, sagt Timo Berger, Gründer von Luxury Travel. www.luxury-travel.de

Aufmacherbild: Orient Express Sailing Yachts