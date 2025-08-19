Mit dem neuen Mandarin Oriental Xi’an positioniert sich die Mandarin Oriental Hotel Gruppe erstmals mit einem urbanen Resort in Chinas Nordwesten. Das Haus soll 2029 für Gäste geöffnet werden und das kaiserliche Erbe der Stadt mit einem zeitgenössischen Ansatz für Wellness und Gastlichkeit verbinden. Für das Design zeichnen ACPV Architects verantwortlich. Das Haus liegt in einer weitläufigen Parklandschaft und soll 166 Zimmer und Suiten umfassen, jedes mit eigener Außenterrasse und Zugang zu natürlichen Thermalquellen. Hinzu kommen sieben exklusive Villen mit privaten Pools und Terrassen. Das Herz des Resorts wird das The Spa at Mandarin Oriental mit 50-Meter-Infinity-Pool, Kinderbecken sowie spezialisierten Wellness-Angeboten sein. Fünf unterschiedliche Restaurants, ein 1.200 Quadratmeter großer Ballsaal, eine Kunstgalerie und andere Highlights vervollständigen das Angebot. www.mandarinoriental.com