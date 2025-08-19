verabschieden sich nach zehn Jahren aus der operativen Verantwortung für das Weissenhaus Private Nature Luxury Resort. „Nach einem Jahrzehnt Aufbauarbeit ist es Zeit, loszulassen, Raum für Neues entstehen zu lassen und bewusst einen neuen Lebensabschnitt einzuleiten“, so das Hotelierspaar. Mit der Übernahme der Direktion im Jahr 2015 entwickelte sich aus einem ambitionierten Konzept ein international vielfach prämiertes Luxusresort mit Gästen aus aller Welt. Heute steht das Weissenhaus für Exzellenz, Stilbewusstsein und nachhaltigen Luxus. Mit Feingefühl, Innovationskraft und Verständnis für die Bedürfnisse einer neuen Generation von Reisenden haben Natalie Fischer-Nagel und Frank Nagel in enger Zusammenarbeit mit Eigentümer Jan Henric Buettner das Resort zu einem der führenden Hideaways Europas entwickelt. Zahlreiche Auszeichnungen und außergewöhnliche Formate wie der G7-Gipfel der Außenminister im Jahr 2022 würdigen diese Erfolgsgeschichte. Auch Jan Henric Buettner würdigt die Zusammenarbeit: „Natalie und Frank haben Weissenhaus mit unermüdlichem Einsatz und Feinsinn an die Spitze der europäischen Hotellerie geführt. Ihr Beitrag ist unverzichtbarer Teil der Identität dieses Ortes.“