Wer Körper und Geist etwas Gutes tun und fit in die kalte Jahreszeit starten will, ist von 14. bis 18. Oktober im Kempinski Hotel Das Tirol in Jochberg bei Kitzbühel genau richtig. Im Health & Performance Camp werden die Teilnehmer von Prof. Dr. med. HG Predel (Direktor des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln) und Dipl. Sportwissenschaftler Harry Mutschler (Leiter und CEO der Höhenbalance GmbH) erst auf Herz und Nieren durchgecheckt, bevor mit einem individuellen Gesundheits- und Fitness-Programm „nachgebessert“ wird.

Das Camp richtet sich an Personen, die unter Stress, Energiemangel, Übergewicht, Stoffwechselstörungen, Schlafproblemen leiden oder einfach mal einen einzigartigen Energie-Boost erleben wollen. Ziel dieser vier Tage ist es, mit wissenschaftlich fundierten Methoden, die auch zuhause umsetzbar sind, Körper & Geist wieder auf Hochtouren zu bringen und mehr Energie für den Alltag zu gewinnen.

5-Sterne-Genuss kommt nicht zu kurz: Die Küche des Kempinski Hotels Das Tirol verwöhnt mit einem kulinarischen Angebot, das ernährungsphysiologisch darauf ausgerichtet ist, schonend genügend Energie zuzuführen und dabei einen biologischen Verjüngungsprozess einzuleiten. Anti-Aging von innen sozusagen. Für weitere Wohlfühl-Momente stehen dann noch 3600 m2 Spa zur Verfügung.

