SPA-Star Awards 2018

And the winner is … Sieben herausragende Wellnesshotels können sich über den glitzernden Kristallstern freuen. Das Magazin SPA inside hat den begehrten Preis zum dritten Mal verliehen. Überreicht wurden die Trophäen – in sechs Kategorien plus Special Award – während einer Gala beim Spa Life International Congress in Freiburg. Und welches Hotel ist Ihr Favorit?

Special Award

Ein Ort der Ruhe und Sinnlichkeit. Zwei Kulturen treffen zusammen und verbinden sich zu einer meisterlichen Einheit, die Sinnlichkeit, Entspannung und Genuss verspricht. Das familiengeführte Haus, paradiesisch am Hallwilersee gelegen, bringt thailändische Tradition und Kultur auf verschiedenen Ebenen in die Schweiz. Mit Stil und Charme wurden die 91 Zimmer und Suiten entworfen und ausgestattet. Thai-Wellness mitten in Europa! Das Spa-Erlebnis lässt sich durch ein Dinner im Spezialitätenrestaurant Samui-Thai, im Restaurant Seerose mit schweizerisch-französischer Küche oder in dem von Gault-Millau ausgezeichneten Restaurant Cocon wunderbar abrunden. „Die Seerose hat die Jury in ihrem gesamten Auftritt so überzeugt, dass wir das Haus mit einem eigenen Preis ehren. Dieser Special Award wird nicht ausgeschrieben. Die Jury behält sich vor, ihn unter den eingereichten Hotels zu vergeben – oder auch nicht. Das Gesamtkunstwerk, die Andersartigkeit, vielleicht auch die Einzigartigkeit sind entscheidend“, sagte Jury-Mitglied Franka Hänig, Chefredakteurin von SPA inside, in ihrer Laudatio. www.seerose.ch