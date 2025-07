GEWINNER Hotel Das Central Sölden

(Fotos: Rudi Wyhlidal)

Mit dem neuen Spa geht Gastgeberin Angelika Falkner konsequent den Weg vom Sport- hin zum stilvollen Wellnesshotel. Das Central, seit 1969 familiengeführt und gerade ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, ist damit ein Hotspot für Wellnessfans, Sportler und Genießer.

Was für eine Aussicht! Hoch über Sölden begeistert das 5‑Sterne-Hotel mit seinem spektakulären Summit Spa auf 2000 Quadratmetern. Der eindrucksvolle 17 Meter lange Infinity‑Pool, der über dem Tal zu schweben scheint, bietet faszinierende Schwimmrunden mit Blick auf 3000er‑Berggipfel. Ein direkt angeschlossener Outdoor-Whirlpool und die Bio-Panoramasauna laden zum tiefen Durchatmen ein.

Im neuen Spa erwarten die Gäste sechs Behandlungsräume, ein Wellness-Bereich mit lichtdurchfluteten Ruheräumen mit Panoramafenstern, Kuschelecken, Eisgrotte und finnischer Event-Sauna. Verantwortlich für das Spa-Konzept ist Spa-Managerin Heesun Zacher, die mit ihrem Team internationale Treatments mit alpiner Verwurzelung verbindet, wie beispielsweise „Central meets Continental“ – einer harmonischen Kombination aus Lomi Lomi Nui, balinesischer Pantai-Stempelmassage, koreanischer Gesichtsreinigung und Tiroler Zirben-Vitalmassage.

Ein weiteres Highlight ist die Spa-Terrasse mit dem Summit Bistro & Bar. Coole Idee: Im Winter finden dort Yoga-Sessions wie „SnoGa“ statt – mit atemberaubendem Bergpanorama. Das Gourmetrestaurant Ötztaler Stube, unter der Leitung von Stefan Speiser, wurde gerade mit einem Michelin-Stern gekrönt. www.central-soelden.com

NOMINIERT Wellnesshotel Wittelsbach Bad Füssing

Im Kleinen wie im Großen wohltuend: In den großzügigen Treatmenträumen, im warmen Thermalwasser-Innenpool oder in den edel designten Ruhebereichen finden die Gäste des 4-Sterne-Superior-Hotels Ruhe und Entspannung (Fotos: Alex Filz)

Wellness neu gedacht Nach umfassender Neugestaltung erstrahlt das Wellnesshotel Wittelsbach in Bad Füssing in modernem Glanz – und das mit Stil. Wo einst Kurhaus-Charme herrschte, finden Gäste heute ein stilvolles Designhotel mit exklusivem Spa. Das Highlight: die spektakuläre Sky Sauna im 6. Stock mit Panoramablick über Baumwipfel und Alpenvorland. Innen- und Außenpools, edle Ruhezonen, ein eleganter Spa-Garten sowie individuelle Beauty-Treatments laden zum vollkommenen Abschalten ein. Auch Kulinarik wird großgeschrieben – mit regionaler Küche, feiner Genusspension und modernem Ambiente. Die 65 neu gestalteten Zimmer und Suiten verbinden stilvolle Eleganz mit wohltuender Ruhe. Warme Farben, hochwertige Materialien und viel Licht schaffen eine entspannte Wohnatmosphäre: Ein Ort, an dem Erholung auf Architektur trifft. www.wellnesshotel-wittelsbach.de

NOMINIERT RIVA Das Hotel am Bodensee Konstanz

Die Räume im Spa sind so großzügig und liebevoll bis ins Detail gestaltet, dass sie die Sinne berühren und die Seele in Ruhe und Harmonie ankommen kann (Foto: Philipp Uricher)

Perfekte Mischung Das RIVA am Bodensee vereint perfekt elegante Jugendstil-Architektur mit modernem Neubau und besticht dazu mit ungestörtem Seeblick und heimeliger Atmosphäre. Im beheizten Rooftop-Pool „Retreat am See“ genießen die Gäste ganzjährig luxuriöse Ausblicke über den Bodensee. Sauna, Sanarium, Dampfbad, Kaminlounge, moderne Ruhe- und Fitnessräume bieten entspannende Rückzugsmöglichkeiten. Das ganzheitliche Konzept des RIVA Wellbeing & Spa lockt mit Behandlungsmethoden und -ritualen der Marke Spa Manufactur. Das Angebot reicht von Signature‑Treatments wie Massagen & Peelings, holistischen Body‑Care‑Ritualen, ganzheitlicher Hautpflege mit Superfoods und innovativen Wirkstoffen, ergänzt um Yogasessions, Faszientraining, Mobility, Pilates und professionelle osteopathische Behandlungen. www.hotel-riva.de

Aufmacherbild: Infinity Pool Summit Spa Hotel Das Central/rudi wyhlidal

