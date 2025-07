In der zeitgenössischen Badarchitektur verschiebt sich der Fokus: Statt bloßer Funktion zählen Atmosphäre, Materialität und ein stimmiges Gesamtkonzept. Das Bad wird Teil der Wohnarchitektur –bewusst inszeniert und gestalterisch durchdacht. Die Serien der Duravit Artisan Lines fügen sich nahtlos in diese Philosophie ein. Sie sollen als Ausdruck individueller Handschrift verstanden werden und verbinden anspruchsvolles Design mit handwerklicher Präzision. Die Serien werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt, der Feinschliff erfolgt in traditioneller Handarbeit. Internationale Designer wie Philippe Starck, Antonio Citterio oder Sebastian Herkner gestalten Produkte, die dem Badezimmer eine individuelle und stilvolle Note verleihen. Die Zencha-Serie von Sebastian Herkner (Foto) etwa zeigt, wie kraftvoll minimalistisches Design wirken kann. Mit feinem Gespür für Details, sorgfältig ausgewählten Produkten und harmonisch abgestimmten Licht- und Dekoakzenten entsteht eine ruhige, ausgewogene Atmosphäre. www.duravit.com

Aufmacherbild: Duravit AG