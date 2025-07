Für das Wintersemester 2025 ist an der Düsseldorfer IST-Hochschule für Management der neue MBA-Studiengang „Health Care Management“ geplant. Er ist interessant für alle, die sich gezielt für Führungsaufgaben in einer der wachstumsstärksten Branchen qualifizieren möchten – dem Gesundheitswesen. Wie IST mitteilt, lernen Studierende in dem neuen, praxisnahen und berufsbegleitenden MBA-Programm, komplexe Prozesse im Gesundheitswesen strategisch zu steuern, Mitarbeiter erfolgreich zu führen und Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten. Inhalte wie Leadership, Qualitätsmanagement, digitale Versorgung und betriebswirtschaftliche Steuerung bereiten Teilnehmer umfassend auf eine verantwortungsvolle Position vor – ob in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Verbänden oder bei Krankenkassen. Während klassische Masterstudiengänge in der Regel Fachwissen in einem speziellen Bereich vertiefen, bereitet ein MBA-Studium mit betriebswirtschaftlichen und Management-Kenntnissen gezielt auf Führungsaufgaben vor. Das MBA-Programm kann in Voll- oder Teilzeit absolviert werden. Oder aber in der dualen Variante. Außerdem bietet das Studienkonzept der IST-Hochschule ihren Studierenden die Möglichkeit, zeitlich und örtlich unabhängig zu studieren. www.ist-hochschule.de

Aufmacherbild: AdobeStock_NINENII