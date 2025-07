Marriott Bonvoy hat das traditionsreiche St. Pancras London in seine Autograph Collection übernommen. Die 245 Zimmer und Suiten sollen umfänglich renoviert werden. In dem markanten viktorianischen Gebäude soll sich künftig Geschichte mit zeitgemäßem Design verbinden. Mit der Renovierung wurde im vergangenen Jahr begonnen. Historische Elemente wie die offenen Kamine oder die hohen Decken wurden dabei erhalten. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten Anfang kommenden Jahres. Die Gestaltung soll die Gäste auf eine Reise durch die Zeit mitnehmen. Außerdem sollen tägliche Rituale wie der Punsch am Nachmittag oder das abendliche Vorlesen von Gedichten in die Vergangenheit entführen. Dies gilt auch für das Spa. Dort soll es Treatments geben, die an die Geschichte der Eisenbahn angelehnt sind. www.marriott.com