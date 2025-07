Fast 80 Prozent der Deutschen bevorzugen ein neues Reiseziel gegenüber einer bekannten und bewährten Destination. Das ergab eine Online-Umfrage auf Instagram, die das Reiseportal Urlaubsguru im Rahmen der Sommerkampagne „Urlaub ist mehr als nur Urlaub“ durchführte. Dabei konnten die Teilnehmenden verschiedene Antwortmöglichkeiten auf den Satzanfang „Urlaub ist …“ auswählen. 82 Prozent der Teilnehmenden ist die Zeit mit ihren Lieblingsmenschen im Urlaub wichtiger, als Zeit für sich zu haben. Nur 18 Prozent priorisieren die sogenannte „Me-Time“ in ihrem Urlaub vor Zeit mit anderen Menschen. Beim Thema digitale Medien und soziale Netzwerke ist das Verhältnis etwas ausgewogener: 42 Prozent der Befragten gaben an, den Urlaub für einen „Digital Detox“ zu nutzen und dementsprechend so wenig Zeit wie möglich an mobilen Endgeräten und vor allem auf digitalen Plattformen oder in sozialen Netzwerken zu verbringen. 58 Prozent hingegen teilten mit, im Urlaub gerne mal „zum Teilzeit-Influencer“ zu werden und dementsprechend mehr als im Alltag in sozialen Netzwerken zu teilen.

Pub-Tour in Dublin (Foto: iStock/arcady_31) Wohlfühl-Urlaub am Meer (Foto: pexels/pixabay) Hoch hinaus in Bhutan (Foto: pexels/pema-gyamtsho)

Bei der ersten Frage „Urlaub ist…“ antworteten 1.086 Personen mit „einen neuen Ort auf der Bucketlist entdecken“ und 289 Personen mit „mein Wohlfühlort zum Wiederkommen“. Bei der zweiten Frage stimmten 264 Personen für die Antwortmöglichkeit „Zeit für mich“ und 1.197 Personen für die Antwortmöglichkeit „Zeit mit meinen Lieblingsmenschen“. Eine Mehrfachauswahl oder freie Antwort war nicht möglich. Bei der dritten Frage „Urlaub ist…“ stimmten 773 Personen für die Antwortmöglichkeit „wenn ich zum Teilzeit-Influencer werde“ und 554 Personen für „Digital Detox Pur“. Eine Mehrfachauswahl oder freie Antwort war nicht möglich. Urlaubsguru.de