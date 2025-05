Small Luxury Hotels of the World (SLH) hat im ersten Quartal des Jahres 25 neue Häuser weltweit in sein Portfolio aufgenommen und führt damit den Wachstumstrend von 2024 fort. Insgesamt gehören der Vereinigung nun über 620 Hotels in über 90 Ländern an. Erstmals ist SLH ist nun in München vertreten: In einem Haus aus dem 18. Jahrhundert eröffnete vor Kurzem das „Münchner Kindl – House of Hütter“. Einige der Neuzugänge befinden sich in UNESCO-Welterbestätten, etwa das Urban Hotel in Madrid oder das Schlossle Hotel in Tallinn. Auch in Südeuropa, Mittelamerika und Asien befinden sich neue Hotels der Vereinigung.