Das Grandhotel im Herzen Wiesbadens mit über 200-jähriger Historie wird verkauft. Die Eigentümergemeinschaft hat einem Verkauf der Immobilie an die Avila Gruppe, vom Berliner Unternehmer Dr. Douglas Fernando, zugestimmt.

Die Gruppe ist bereits aus der Zusammenarbeit mit der Dorint-Hotelgruppe im Rahmen eines Hotelprojekts in Klink an der Müritz bekannt, das 2026 eröffnet wird. Auch für den Nassauer Hof Wiesbaden ist eine partnerschaftliche Weiterentwicklung mit der Dorint-Hotelgruppe vorgesehen.

„Mit dieser Entscheidung ist die grundlegende Sanierung des traditionsreichen Fünf-Sterne-Superior-Hotels gesichert. Ziel ist es, den Nassauer Hof zu einem der führenden Häuser der Hommage Luxury Hotels Collection weiterzuentwickeln“, erklärt Dirk Iserlohe, geschäftsführender Gesellschafter der Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden GmbH & Co. KG.

Der offizielle Baubeginn wird voraussichtlich Anfang 2026 sein. Geplant ist eine vollständige Grundsanierung des historischen Hauses, einschließlich aller Gästezimmer, öffentlichen Bereiche sowie des Thermen-Spa.

Während der rund zweijährigen Sanierungsphase wird das Hotel geschlossen. Das ENTE-Restaurant-Team unter Küchenchef Michael Kammermeier und Restaurantleiter Jimmy Ledemazel wird seine Gäste jedoch weiterhin mit einem Pop-up-Konzept verwöhnen.

Quelle: Tageskarte