Mit neuen Zimmern und einem erweiterten Wellnessbereich geht das Les Roches Rouges in Saint-Raphaël/Südfrankreich in der neuen Saison an den Start. Im Zentrum der Gestaltung des Beaumier-Hauses stand das Meer. Neben Gärten und Terrassen bietet der erweiterte Wellnessbereich die Möglichkeit des Rückzugs und der Entspannung. Wellness- und Beauty-Treatments, Yoga-Stunden im Freien und diverse Outdoor-Aktivitäten sollen wesentlich dazu beitragen. Neuer Küchenchef ist Sterne-Koch Alexandre Baule.

