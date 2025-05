Das 4-Sterne-Superior Hotel Gothisches Haus wurde in die A-ROSA-Welt integriert und gehört somit in das Portfolio der DSR Hotel Holding. Das Hotel liegt direkt am historischen Marktplatz von Wernigerode – mitten im Harz und am Fuße des Brockens. Das Haus vereint denkmalgeschützte Architektur mit modernem Komfort und verfügt über 116 stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten. Für Gäste bedeutet der Markenwechsel eine Kombination aus vertrauter regionaler Identität und neuen hochwertigen Standards.

„Wir freuen uns sehr, dass unser traditionsreiches Haus nun Teil der A-ROSA Familie ist. Die Verbindung aus regionaler Verwurzelung und neuer Qualität in Spa und Kulinarik schafft für unsere Gäste ein noch stimmigeres Erlebnis“, so Antje Märker, Direktorin des Gothischen Hauses.

Mit dem Wechsel zur Marke A-ROSA erwartet die Gäste unter anderem ein Frühstück, das um ein veganes Angebot erweitert wurde. Im Spa-Bereich wird die Marke Vinoble Cosmetics eingeführt – handgefertigt in einer Manufaktur in der Südsteiermark. Ergänzt wird das Angebot durch ein harmonisches Dufterlebnis, das sich mit Produkten von Rituals durch das gesamte Haus zieht – vom Spa über die Lobby bis hin zu den Zimmern. Ein Day-Spa-Angebot ist derzeit in Planung.

Ein weiteres Zeichen für nachhaltige Entwicklung ist die Green Sign Zertifizierung, die am 13. Mai abgeschlossen sein wird. Damit ist das Haus das erste und einzige Hotel in Wernigerode mit diesem Nachhaltigkeitssiegel.

