Smoothies sind lecker und wahre Energiebooster. Aus frischem Obst und Gemüse selbst zubereitet, hat man eine super gesunde Mahlzeit für zwischendurch. Das geht ganz fix und die Kreativität kennt keine Grenzen.

Der englische Begriff „smooth“ bedeutet nichts anderes als weich, cremig, geschmeidig. Und damit ist bereits die ideale Konsistenz des gesunden Trendgetränks beschrieben. Wobei „Getränk“ auf diese pürierten Obst- oder Gemüsemischungen eher weniger zutrifft. Smoothies können Sie zu jeder Tageszeit zu sich nehmen und sich damit Gutes tun. Denn es steckt alles drin, was der Körper braucht. Je nach gewählten Zutaten sind Smoothies eine hervorragende Quelle an Vitaminen und Mineralien, Ballaststoffen, Proteinen, gesunden Fetten und anderen wichtigen Nährstoffen. Beeren und Nüsse etwa sind reich an Antioxidantien, die die Gehirnfunktion verbessern. Ballaststoffreiches Blattgemüse und Samen sorgen dafür, dass Sie sich länger satt fühlen und weniger zu eher ungesunden Snacks greifen. Außerdem regulieren Ballaststoffe die Verdauung.

Die Smoothies-Mixology ist grenzenlos, Sie können ganz nach Gusto und/oder Farbvorliebe Ihren Mixer füttern. Trinken Sie den Regenbogen, heute grün, morgen gelb, und übermorgen, wenn es frische Erdbeeren gibt, den roten!

Köstlicher Lesestoff

Noch besser Superfoods wie Chiasamen, Blaubeeren oder Avocados im Smoothie kurbeln die Nährstoffversorgung der Zellen besonders an. Das Buch stellt sie vor und zahlreiche Rezepte dazu. Hans-Nietsch-Verlag, 183 Seiten, 16,90 €. www.nietsch.de Tut gut Zum Entschlacken und Entgiften einfach ab und zu eine Mahlzeit durch einen Detox-Smoothie ersetzen.

40 köstlich gesunde Rezepte für abwechslungsreiche Powerdrinks. Gräfe & Unzer Verlag, 64 Seiten, 12,99 €. www.gu.de

Darf’s ein bissl smoother sein?

Smoothies in ihrer ganzen bunten Vielfalt sind mal fruchtig-süß, mal haben sie eine markante Gemüsenote. Man kann ganz schön kreativ sein und nach Herzenslust Lieblingsfrüchte oder -gemüse kombinieren und verfeinern mit Gewürzen oder Kräutern, Superfoods wie zum Beispiel. Acai-, Aronia-, Goji- und Heidelbeeren. Reife Bananen, Avocados, Chiasamen, Mandeln und Cashews (am besten eingeweicht) machen den Powerdrink besonders softig, aber auch gehaltvoll. Kokos- oder Mandelmilch anstatt Wasser sorgt für eine cremige Konsistenz. Gibt man ein, zwei Eiswürfel zur Obst-/Gemüsemischung oder nimmt gefrorene Früchte, wird der Smoothie richtig schön fluffig und schaumig.

Waschen, schneiden, pürieren

Wer wissen will was drin ist, macht seinen Smoothie selbst. Fertige Smoothies sind oft teuer, enthalten weniger Nährstoffe als ein frisch zubereitetes Getränk, dafür aber mehr Zucker. Denn die Zutaten werden pasteurisiert, also hocherhitzt, damit sie länger haltbar bleiben. Das heißt, viele gesunde Stoffe, wie Vitamine, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe gehen verloren. Um Smoothies selbst zu machen, braucht es nur drei Dinge: einen leistungsstarken Standmixer, ein Schneidebrett und ein gutes Messer. Und los geht’s: alle Zutaten für den Smoothie waschen, nicht schälen!, entkernen, in Stücke schneiden und zusammen mit der gewählten Flüssigkeit, den Gewürzen, eventuell einem Schuss Rapsöl oder Zitronensaft ab in den Mixer.

Grüne Smoothies

Sie sind besonders reich an Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Chlorophyll und Ballaststoffen. Grüne Smoothies gelten auch als Anti-Aging-Helden, denn sie liefern viele Antioxidantien, die das Hautbild verfeinern und die Hautregeneration fördern können. „Doch nicht jedes Gemüse eignet sich für einen Smoothie“, erklärt Dr. Claudia Müller von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

In den grünen Smoothie gehören je ein Teil Blattgemüse, ein Teil Obst und etwas Wasser (Foto: shutterstock_PeopleImagescom-YuriA) „Manche Zutaten, u. a. Wildkräuter oder das Blattgrün von Gemüsen, können Stoffe enthalten, die eher schaden oder gar giftig sind. Spinat oder Rucola können, je nach Jahreszeit und Anbaugebiet, hohe Nitratgehalte aufweisen. Oxalsäurereiche Arten wie Mangold oder Sauerampfer können die Aufnahme von Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium oder Eisen im Darm beeinträchtigen.“

Kurz nachgefragt bei Dr. Claudia Müller

Dr. Claudia Müller ist Dipl.-Ökotrophologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Was sollte man grundsätzlich bei der Zubereitung eines Smoothies beachten?

Der Smoothie sollte erst kurz vor dem Verzehr zubereitet, dann bald getrunken und nicht lange offen stehen gelassen werden, um Nährstoffverluste durch Licht und Sauerstoff gering zu halten.

Am besten nimmt man frisches Obst und Gemüse. Ein paar Tropfen hochwertiges Pflanzenöl wie etwa Raps- oder Leinöl sorgen für eine bessere Aufnahme der fettlöslichen Carotinoide und Vitamin K. Achten Sie darauf, ob das Gemüse für den rohen Verzehr geeignet ist. Grüne Bohnen beispielsweise sind in roher Form giftig und sollten deswegen auf keinen Fall in einen Smoothie gegeben werden.

Welchen Vorteil hat ein Smoothie gegenüber dem klassischen „apple a day“?

Smoothies sorgen für Abwechslung und sind schnell zubereitet. Smoothies sind allerdings konzentrierte Fruchtsäfte bzw. -pürees, die in ihrer Zusammensetzung sehr unterschiedlich sein können. Ihr Wassergehalt ist niedriger als bei Saft und der Zuckergehalt damit meist höher. Smoothies haben somit eine hohe Energiedichte. Sie liefern weniger Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und sättigen also nicht so gut wie ganzes Obst.

Kann man mit Smoothies abnehmen?

Wer abnehmen möchte, sollte Smoothies generell nicht als Getränk, sondern eher als Mahlzeitenersatz betrachten. Festes Obst macht bei gleicher Kalorienmenge schneller satt als ein Smoothie.

Wer auf seinen Smoothie nicht verzichten möchte, sollte zuckerärmere Obstarten wie Erdbeeren, Heidelbeeren, Grapefruit, Kiwi, Orange und Mandarine verwenden. Avocados eignen sich weniger, da sie sehr fetthaltig sind und damit reichlich Kalorien liefern. Am besten kommt frisches Obst und besser noch Gemüse (da weniger Zucker) in den Mixer, ohne weitere Zusätze wie Sahne oder Zucker.

www.dge.de

Schnell gemixt ins Glas

SLEEPING BEAUTY Zutaten: ½ reife Avocado ● 1 reife Aprikose ● ½ gelbe Paprikaschote ● 20 g Walnusskerne ● 1 Medjool-Dattel ● 100 ml ungesüßter Pflanzendrink ● 100 ml ungesüßter Sanddornsaft (Drogerie, Reformhaus, Bioladen oder Apotheke)

Zubereitung: zirka 10 Minuten

Avocadofruchtfleisch aus der Schale und vom Kern lösen. Apri-

kose waschen, halbieren, entsteinen und Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden. Paprikaschote putzen, waschen und grob würfeln. Nusskerne grob hacken. Dattel entsteinen und grob würfeln.

Alle vorbereiteten Zutaten mit Pflanzendrink, Sanddornsaft und 50 ml Wasser in einem leistungsstarken Mixer fein pürieren. Je nach gewünschter Konsistenz noch etwas mehr Wasser untermixen. In ein Glas gießen, mit Aprikosenscheiben und Datteln garnieren und sofort servieren.

ORANGEN-PROTEIN-SMOOTHIE Zutaten: ½ Orange ● 1 kleine Tomate ● 25 g Möhre ● 25 g getrocknete Aprikosen ● 125 g körniger Frischkäse ● 1 TL blanchierte Mandeln ● 100 ml fettarme Milch ● ¼ TL Zimtpulver ● 1 Prise gemahlener Kardamom (nach Belieben)

Zubereitung: zirka 10 Minuten

Orange schälen und in grobe Stücke schneiden. Tomate waschen, vierteln und den Stielansatz dabei entfernen. Möhre putzen, schälen und in grobe Stücke schneiden.

Alle vorbereiteten Zutaten sowie die Aprikosen mit Frischkäse, Mandeln, Milch und Gewürzen in einem leistungsstarken Mixer cremig pürieren. Je nach gewünschter Konsistenz noch etwas Wasser untermixen. In ein Glas füllen, nach Belieben mit Kardamom bestreuen und sofort servieren.

Diese köstlichen Rezepte finden sie hier:

50 Smoothie-Rezepte bringen nicht nur Farbe ins Glas, sondern den Extra-Kick an gesundem Genuss. Der frische Mix aus Früchten und Gemüse erhöht unser Vitamin- und Mineralstofflevel. Drink the Rainbow, Edel Verlagsgruppe, 160 Seiten, 22,99 €. www.zsverlag.de

Wie praktisch sind die …

Mixer to go Er ist mehr als nur ein einfacher Smoothie-Mixer – der Weemixx ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nur 650 Gramm schwer, robust, leistungsstark und einfach per USB aufzuladen. Für 600 ml, 29,90 €. Voller Vitamine sind die gefriergetrockneten Früchtemischungen der Weepaxx Superfruits. 16 Sorten, jeweils 24 g, 3,79 €. www.weemixx.com Zeitlos chic und funktional ist der Thermobecher ‚To go sip‘ des dänischen Labels Stelton. Mit Trinkhalm, aus Edelstahl, 400 ml, 39,95 €. www.stelton.de

Im coolen Retro-Look gibt es die Smoothie-Gläser mit Trinkhalm von Pearl. Der Schraubdeckel schützt vor Wespen & Co. Für 450 ml Smoothies. 12er Set ab 41,99 €. www.pearl.de Geriffelt Noch ein schönes Glas für den Lieblings-Smoothie: Von Lieblingsglas kommt der Ripple Mason Jar, wahlweise mit Holzdeckel. 600 ml, 9,90 € www.lieblingsglas.de Re-usable Die Kunststofftrinkhalme können wiederverwendet werden. Einfach mit dem Bürstchen nach Gebrauch reinigen. 20 cm lang, 4 Stück, 5,32 €. www.sostrenegrene.com

