Biologique Recherche, französisches Unternehmen für professionelle Hautpflege, ist eine Partnerschaft mit dem KaDeWe eingegangen. Die Marke wird in gleich zwei Bereichen des renommierten Berliner Luxuskaufhauses vertreten sein: mit einer 15 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im Erdgeschoss, in der die Produkte erworben werden können, sowie in einem 130 Quadratmeter großen Spa in den neuen Beauty Spaces im dritten Stock. Der Spa-Bereich beherbergt drei Behandlungsräume, darunter einen VIP-Raum, die Kundinnen und Kunden eine ruhige und private Umgebung bieten. Produkte sind auf diesem Stock ebenfalls erhältlich. Im KaDeWe wird außerdem das exklusive Skin Instant© Lab zur Verfügung stehen – ein Hautdiagnosetool, das eine detaillierte Momentaufnahme der Haut erstellt und Veränderungen im Laufe der Zeit beobachten kann. Das KaDeWe wird eine Auswahl an maßgeschneiderten, ergebnisorientierten Behandlungen anbieten. Dieses exklusive Service-Menü umfasst eine Hautdiagnose sowie 60-, 90- und 120-minütige Hautbehandlungen, die in hochmodernen Kabinen durchgeführt werden.