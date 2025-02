Wenn der weibliche Körper sich hormonell auf den nächsten Lebensabschnitt umstellt, kann dies das Wohlbefinden beeinträchtigen. Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Schmerzen oder unregelmäßige Blutungen zehren an den Nerven, machen müde und verunsichern Frauen in ihrem weiblichen Selbstgefühl. Oft werden synthetische Hormone zur Linderung der Symptome eingesetzt. Es gibt aber pflanzliche Alternativen. Naturheilkundliche und schonende Therapieansätze unterstützen dabei, die hormonellen Begleitumstände in Zeiten des Wechsels auszubalancieren. Heilpraktikerin und Autorin Claudia Ritter hat in ihrem ganzheitlichen naturheilkundlichen Ratgeber die Heilkraft der Frauenkräuter in den Vordergrund gestellt, basierend auf einem Wissensteil über die hormonell bedingten Vorgänge in den Wechseljahren. Der Tatsache, dass Vitalstoffe auch eine wichtige Rolle im Zusammenspiel der Hormone einnehmen, trägt der Ernährungsteil mit Rezepten Rechnung. 304 Seiten, at Verlag, 29€

