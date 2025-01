Como Shambhala Estate. Mitten im Dschungel an einer heiligen Quelle gelegen, lädt dieses außergewöhnliche Wellness-Resort mit wohltuenden Anwendungen und Ritualen zu einer lang nachklingenden Reise zu sich selbst ein.

Ein letztes Donnergrollen von fern, die warmen Regentropfen perlen von den sattgrünen Blättern und schon lassen die Sonnenstrahlen das Wasser im Pool wieder türkisblau funkeln. Die Zikaden setzen ihren typischen „Gesang“ fort, der durch das ganze Tal hallt und sich mit dem Rauschen der nahen Wasserfälle mischt. Ansonsten herrscht Stille, die Natur hat hier das Sagen. Das Como Shambhala Estate unweit von Ubud im Hochland von Bali gelegen, ist inmitten eines üppig grünen Dschungels zu finden, begrenzt von zwei Flüssen. Irgendwo im dichten Grün plätschert eine heilige Quelle, die dem eh schon inspirierenden Ort etwas Magisches verleiht.

„Shambhala“ bedeutet „Ort des Friedens, der Ruhe und des Glücks“

Geschlafen wird in einem Baumhaus

Gerade ist Regenzeit. Durch die täglichen kurzen warmen Schauer kann man den vielen exotischen Pflanzen förmlich beim Wachsen zusehen. Riesige Farne, Bananenstauden, Bambus, Hibiskus, Palmen, Feigenbäume, leuchtend rote Papageienschnabelblumen, zartrosa Seerosen … hier geraten selbst botanisch weniger bewanderte Menschen ins Schwärmen.

Die Gäste wohnen verteilt auf dem 9,5 Hektar großen Gelände in verschiedenen, in sich geschlossenen Residenzen. „Wanakasa“, übersetzt „Wald im Nebel“, ist mein Zuhause auf Zeit: eine Art Baumhaus mit miteinander verbundenen Suiten rund um einen riesigen Banyanbaum. Der halbkreisförmige Rand des privaten Pools erinnert an die Biegung des Ayung-Flusses irgendwo den Hügel abwärts – nur sein leises Rauschen ist ständig präsent. Holzschindeln auf den Dächern, Teakholzböden in den Räumen, sandfarbene Stoffe … Mein Bett umgeben von allen Seiten bodentiefe Fenster. Wenn ich sie öffne, liege ich mitten im grünen Dickicht, fast wie in einem Nest.

Lernen, den Alltagsstress besser zu meistern

Das Como Shambhala Estate ist sicher ein herrlicher Ort, um abseits vom fröhlich-bunten Beachfeeling zur Ruhe zu kommen. Doch die meisten möchten mehr. Sie erwarten von ihrem Aufenthalt eine, wenn möglich dauerhafte, Verbesserung ihres Wohlbefindens, mit in den Alltag zu integrierenden Ideen, um gelassener durchs Leben zu gehen. Deshalb habe ich gleich nach meiner Ankunft ein einstündiges Gespräch mit einem Ayurveda-Arzt. Mit ihm bespreche ich die Anwendungen, das Fitness-Programm und die Mahlzeiten für die nächsten Tage. Und dann heißt es nur noch Konzentration auf mich selbst – mit sanften Massagen, Deep Flow Yoga, Qi Gong, einem Atem-Workshop und leicht verdaulichem balinesisch-ayurvedischen Essen. Ein Höhepunkt: die rituelle Reinigungszeremonie an der heiligen Quelle, die von den Einheimischen aufgrund ihrer heilenden Wirkung verehrt wird.

Das Auto steht bereit, um mich zum Flughafen zu bringen. Es ist Nachmittag. Die Wolken ziehen sich zusammen, bald wird es Regen geben. Die Zikaden geben ihr bestes, um mich mit ihrem ohrenbetäubenden Gesang noch ein wenig auf die Reise hinaus in den Alltag zu begleiten, dem ich mit all dem Gelernten hoffentlich gelassener gegenübertrete.

Der Weg ist das Ziel

Die Gäste des Como Shambhala Estate können ab sofort neue „Wellness Paths“ betreten. Diese fünf Pfade wurden erarbeitet, um den Aufenthalt noch gezielter und individueller zu gestalten. Der Pfad „Fit to Perform“ beispielsweise konzentriert sich auf den sportlichen Part mit persönlichen Trainern und Yogalehrern. Die Ernährung spielt bei„Nourish to Glow“ die größte Rolle und hilft Menschen, mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten besser umzugehen. Der Pfad „Connect to Rebalance“ konzentriert sich auf Stress, Unausgeglichenheit oder Ziellosigkeit. Aktivitäten in der Natur, Digital Detox, Meditation und Atemarbeit sind perfekt, um zu mentalem Gleichgewicht zu finden. Beim Wellnesspfad „Detox to Restore“ steht die Entgiftung des Körpers im Fokus. Der „Integrated Wellness Path“ ist der umfangreichste, hier geht es um eine grundsätzliche Neuausrichtung.

Ganzheitlich bedeutet im Como Shambhala auch wirklich ganzheitlich. Qi Gong, Pilates, Atemübungen, Meditation und Massagen werden angeboten sowie, wer mag, ayurvedisches Essen. (Fotos: Martin Morrell)

Como Shambhala Estate

Vom internationalen Flughafen Ngurah Rai (DPS) in Denpasar fährt man gute 90 Minuten zum Hotel nahe Ubud.

www.comohotels.com/de/bali/como-shambhala-estate/

Alle Wellness Paths (mit Ausnahme des Integrated Wellness Path ab fünf Nächten) sind buchbar von drei bis sieben Nächten. Eine Terrassen-Suite kostet im März ab zirka 620 Euro mit Frühstück.

Weitere hervorragende Hotel-Tipps lesen Sie in der aktuellen Ausgabe SPA inside.