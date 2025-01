Neuer GM für das Anantara Palais Hansen Wien

Jürgen Ammerstorfer ist neuer General Manager des Anantara Palais Hansen Wien. Dort wird sich der gebürtige Österreicher zunächst um die Renovierung des Restaurant- und Barangebots sowie die Einführung des neuen Spas kümmern. Ammerstorfer hat über 30 Jahre Erfahrung in der Hotellerie und Tourismusbranche. Von 2020 bis 2024 leitete der als GM das The Ritz-Carlton Vienna. Zuvor arbeitete er für Marken wie Leading Hotels of the World, IHG, Hilton, Shangri-La und Marriott Luxury Brands in Europa, den USA, dem Nahen Osten, Afrika und Asien.