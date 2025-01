Seit 50 Jahren steht das Océano Health Spa Hotel an der Nordküste Teneriffas für Erholung, Gesundheit und einen bewussten Umgang mit der Natur. Angesichts dieses Jubiläums steht aber nicht nur der Blick in die Vergangenheit in Mittelpunkt, sondern vor allem die Zukunft. Was mit der Vision Karl Rolles und der Eröffnung des bis heute familiengeführten Hotels im Jahr 1975 begann, hat sich über fünf Jahrzehnte zu einem modernen Gesundheitsrefugium entwickelt. Heute verbindet das Océano Health Spa Hotel zeitgemäße Gesundheitskonzepte mit den natürlichen Vorzügen seiner Lage am Atlantik. Neben Wellness, Sport und Thalasso-Therapien bietet das Haus auch ganzheitliche Fastenkuren nach F. X. Mayr und verschiedene Health Spa Programme für Gesundheit und Schönheit an. Ein Team aus Ärzten und Therapeuten betreut die Gäste medizinisch und individuell. Geplant sind weitere Modernisierungen sowie neue Impulse und Inhalte rund um Healthy Lifestyle.