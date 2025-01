Spa-Designer Alberto Apostoli hat für den Outdoor-Möbelhersteller Varaschin eine neue Kollektion entworfen, die ganz auf das Wohlbefinden im Freien ausgerichtet ist: Wellness Therapy steht für Entspannung im Garten, am Pool oder auf der Terrasse. Die klassische Sonnenliege wird neu interpretiert: fließend, kühn, minimalistisch, mit originellen Details und einer weichen, unkonventionellen Form. Sie verwandelt sich in eine schwebende Chaiselongue mit einer sanft konturierten Schale, die sich dem menschlichen Körper optimal anpasst. Ein dünnes Kopfkissen erhöht den Komfort, während die dichte Polsterung eine entspannte Sitzposition unterstützt. Das leichte Gestell besteht aus Metall und ist in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Die Polsterung ist aus hochwertigem Outdoor-Stoff, den es ebenfalls in verschiedenen Varianten gibt. Wellness Therapy umfasst auch Einzel- und Doppelbetten sowie einen multifunktionalen Beistelltisch. Sie ist für Wohnbereiche im Freien sowie für Außen- und Innenbereiche in Spas und Gaststätten konzipiert.

