Die Erfolgsgeschichte von Wellness-Räumen bietet wertvolle Einblicke in die Analyse der heutigen Gesellschaft. Denn Harmonie ist das Fundament, auf dem man seine Identität aufbauen und sich mit der Gemeinschaft verbinden kann. Dieses Thema wird in In Praise of Spas untersucht.

„Räume, die dem sogenannten Wohlbefinden gewidmet sind, müssen für ihren sozialen Wert anerkannt werden, den sie für die Gemeinschaft bringen: Die deutliche Verbesserung, die sie in Bezug auf das psycho-physische Gleichgewicht und die Lebensqualität bewirken, ist unbestreitbar“,

kommentiert der Autor und Architekt Alberto Apostoli

„Wird das Wohlbefinden die Welt retten?“ lautet der Titel des letzten Kapitels, dass die Ursprünge, Hauptmerkmale, Funktionen und das Erbe der Wellness-Räume aus der Antike nachzeichnet. Die Analyse, die zum Nachdenken, dient einem doppelten Zweck: Sie bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über den Sektor, sondern auch einen zeitgenössischen Interpretationsschlüssel, der sich aus dem historischen Kontext von Regenerationsräumen und -ritualen in verschiedenen Kulturen speist.