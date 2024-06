Natalia Vodianova investiert in die Schweizer Beautymarke NIANCE

Die Swiss Health & bioBeauty AG, Eigentümerin der renommierten Schönheits- und Langlebigkeitsmarke NIANCE, freut sich, bekannt zu geben, dass Natalia Vodianova, international bekanntes Supermodel, Philanthropin und Investorin, eine der Hauptaktionärinnen von NIANCE geworden ist.

Natalia Vodianova erzählt von ihrem persönlichen Weg mit Niance: „Anfang 2021 lernte ich die Marke kennen und fühlte mich sofort mit der Philosophie und den Produkten verbunden. Niance ist anders als Hunderte von Hautpflegeprodukten, die ich bisher ausprobiert habe. Durch meine Tätigkeit als Model, soziale Aktivitäten und Reisen wird meine Haut ständig durch Make-up, Licht und äußere Schadstoffe belastet. Die Produkte von Niance helfen mir, eine strahlende Haut und eine gesunde Vitalität wiederherzustellen.“

Die Niance Premium Glacier Facial Cream mit ihrer unvergleichlich luxuriösen, hoch-wirksamen und cleanen Formel ist zu einem festen Bestandteil ihrer Pflegeroutine geworden: „Meine Haut fühlt sich hydratisiert, gestrafft, strahlend und sichtlich jugendlicher an. Genauso beeindruckend ist das GENR8® Biotic Supplements Vitality. Es steigert mein Energieniveau, unterstützt die Darmgesundheit und steigert das allgemeine Wohlbefinden.“



Natalia Vodianovas Engagement für Niance hat sich von einer treuen Kundin zu einer Markenbotschafterin ausgeweitet, und nun hat sie den bedeutenden Schritt getan, sich als Investorin an der Marke zu beteiligen. Sie verkörpert viele Werte, die für Frauen auf der ganzen Welt erstrebenswert sind: Sie ist Mutter von fünf Kindern, hat eine erfolgreiche Karriere, setzt sich für Unterprivilegierte ein und ist unter anderem als UN-Botschafterin aktiv.



Mit dem Eintritt von Natalia Vodianova in den Vorstand der Swiss Health & bioBeauty AG wird Niance seinen Aufstieg als führendes Unternehmen im Bereich Luxus-Hautpflege und Nahrungsergänzungsmittel fortsetzen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Marktpräsenz von Niance in Asien und Europa zu festigen, wobei eine Expansion in die USA, die GCC-Region und andere globale Märkte geplant ist. www.niance.com